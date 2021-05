Copenaghen, la capitale verde d'Europa

La capitale della Danimarca è Copenaghen. La città, che ha ricevuto il premio di capitale verde europea nel 2014, si colloca sulle isole costiere di Selandia e Amager. È separata dalla città svedese di Malmo dall'Öresund Bridge. Copenaghen è la città danese più popolosa con 638.117 abitanti nel Comune. Nonostante non sia estremamente estesa come altre metropoli europee, Copenaghen, ha al suo interno davvero tante cose da vedere.

La prima cosa da visitare assolutamente è la Sirenetta, il simbolo assoluto della città di Copenaghen. È una scultura di bronzo, che rappresenta la protagonista di una delle fiabe più note dello scrittore danese Hans Christian Andersen, Den lille Havfrue, ossia appunto La Sirenetta. La statua risale agli inizi del ‘900, per opera dello scultore Edvard Eriksen che usò sua moglie come modella. Più volte danneggiata, mutilata e vandalizzata durante la sua esistenza, la statua della Sirenetta è alta 125 centimetri e pesa 175 chilogrammi, e i turisti fanno letteralmente la coda per fare una foto con lei. Indre By, il centro storico della città, ospita Frederiksstaden, un quartiere rococò del XVIII secolo, sede del palazzo Amalienborg, residenza della famiglia reale. Nelle vicinanze si trovano il palazzo di Christiansborg e il castello rinascimentale di Rosenborg, circondato da giardini e sede dei gioielli della corona.

