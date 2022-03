Charlotte Angie, 26 anni, era un'attrice hard milanese uccisa a Borno, in provincia di Brescia. La ragazza, metà italiana e metà olandese, aveva iniziato una carriera nel cinema a luci rosse nel corso della pandemia Covid. La ragazza, vero nome Carol Maltesi, aveva lavorato in precedenza come commessa iniziando a pubblicare video hard durante i vari lockdown. Poi, il salto verso il mondo dei professionisti: Charlotte si esibiva anche dal vivo in diverse città italiane.