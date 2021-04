Bruxelles, la capitale de facto dell'Unione europea

Bruxelles, considerata la capitale de facto dell'Unione europea in quanto sede di varie istituzioni (Commissione europea, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea e in parte del Parlamento europeo) è una città metropolita del Belgio di 2.607.961 abitanti. Bruxelles ospita inoltre anche il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale. Gran parte dell'area metropolitana di Bruxelles è amministrata dalla regione di Bruxelles-Capitale, divisa in 19 comuni, tra cui quello del centro storico, il Comune di Bruxelles. La città si estende però anche al di là dei confini della regione: vari comuni della periferia brussellese, amministrativamente parte della regione delle Fiandre, sono parte integrante del tessuto urbano di Bruxelles. Tra questi Zaventem (sede dell'aeroporto internazionale), Kraainem (capolinea della metropolitana) e Tervuren (quartiere residenziale). Statisticamente, l'area metropolitana di Bruxelles è suddivisa in tre livelli: l'agglomerazione centrale, con 1.451.047 abitanti al 1º gennaio 2008; i sobborghi, per un totale di 1.831.496 abitanti; l'hinterland per un totale di 2.676.701 abitanti. E nel 2014 Eurostat includeva 2.607.961 abitanti nell'area urbana funzionale (functional urban area) di Bruxelles.

