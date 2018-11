Asia Argento

Asia Argento, 43 anni, è un'attrice, regista, sceneggiatrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, figlia del regista Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi. Il suo nome vero e completo è Aria Maria Vittoria Rossa Argento.

Ha vinto due David di Donatello (miglior attrice protagonista) per Perdiamoci di vista (1994) e per Compagna di viaggio (1997). Ha cominciato a recitare a 9 anni.



Nel 2001 ha avuto la figlia Anna Lou dal cantante Morgan dei Bluvertigo. Nel 2008 ha sposato il regista Michele Civetta: la coppia ha avuto un figlio, Nicola.



Nel 2017 ha allacciato una relazione con lo chef americano Anthony Bourdain, morto suicida l'anno seguente.



Sempre nel 2017 è stata tra le attrici che denunciarono pubblicamente il produttore americano Harvey Weinstein per molestie sessuali. A Cannes confermò le accuse verso il produttore dichiarando di essere stata violentata proprio in Costa Azzurra nel 1997. Asia Argento ha inoltre denunciato di essere stata molestata in altri due situazioni quando aveva 16 anni da un attore e regista italiano. L'attrice italiana è fra le esponenti principali del movimento per i diritti delle donne "#MeToo



Nella primavera del 2108 è stata scelta come giudice del talent show X Factor su Sky, ma in settembre è stata - di comune accordo - rimossa e sostituita da Lodo Guenzi per le notizie rimbazate dagli Usa su presunte molestie sessuali che l'attrice avrebbe compiuto sull'attore americano Jimmy Bennett.

