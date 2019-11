ArcelorMittal, il più grande produttore d'acciaio al mondo

ArcelorMittal è considerato il più grande produttore d'acciaio al mondo. Si tratta di un colosso in grado di fatturare circa 80 miliardi di euro all'anno, con sede in Lussemburgo, e impianti in più di 60 paesi. L'azienda è controllata da Lakshmi Mittal, un cittadino indiano fra gli uomini più ricchi al mondo. ArcelorMittal nasce nel 2006, quando il magnate indiano ha acquisito la Arcelor - grossa acciaieria franco-spagnola - per 30 miliardi di euro. Nel 2018 ArcelorMittal si è aggiudicata la gara per acquistare l'Ilva di Taranto.

86 risultati per "ARCELORMITTAL"