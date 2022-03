Roman Abramovich è un imprenditore russo, con cittadinanza israeliana, portoghese e lituana. È uno dei più celebri oligarchi, anche grazie ai quasi 20 anni nei quali è stato presidente del Chelsea, acquistato nel 2003. Ha avviato le sue attività imprenditoriali alla fine degli anni ottanta. Tra il 1992 e il 1994 ha fondato cinque diverse aziende di import/export. Nel 1995, insieme a Boris Berezovskij, ha acquisito la quota di controllo di Sibneft per diverse decine di milioni di dollari. Nel 2002 ha venduto le sue quote di Sibneft a Gazprom per tredici miliardi di dollari, reinvestendo il tutto in Evraz. Il suo patrimonio, secondo Forbes, si attesta sui 13 miliardi di dollari. Nel 2022, a causa dei rapporti con Putin, finisce nella lista degli oligarchi sanzionati dall'Occidente.