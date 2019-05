Internazionali, Zverev da libro Cuore: colpisce con una pallina una bimba e le regala la sua fascetta Foto

Alexander Zverev si conferma un campione anche fuori dal campo. Durante l’incontro di doppio che stava disputando insieme al fratello sul campo 2 del Foro Italico, il tedesco con un potente smash ha involontariamente colpito sulla fronte una bambina in tribuna. Resosi conto dell’accaduto, il tennista ha chiesto che venisse fermato l’incontro per correre lui stesso a soccorrere la povera malcapitata. Come un infermiere navigato, Zverev si è prontamente tolto una delle fasce dai capelli e ha bendato la fronte della bimba oramai più emozionata che sofferente. Il gesto del campione tedesco è stato accolto da un lungo e caloroso applauso degli spettatori.

