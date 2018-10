Wta Finals, quarta giornata: Kerber batte Osaka in 3 set

Quarta giornata di sfide sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l'ultimo anno palcoscenico delle Wta Finals (7 milioni di dollari di montepremi), vede di nuovo impegnate le protagoniste del Gruppo Rosso. Nel match tra le sconfitte della seconda giornata la tedesca Angelique Kerber supera la giapponese Naomi Osaka con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 29 minuti. Tra poco in campo le vincitrici della seconda giornata l'olandese Kiki Bertens e la statunitense Sloane Stephens. © RIPRODUZIONE RISERVATA