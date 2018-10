Wta Finals, la regina è Elina Svitolina: battuta in finale la Stephens

Elina Svitolina è la regina delle Wta Finals. La tennista ucraina ha vinto il torneo tra le migliori giocatrici stagionali del circuito, con un montepremi di 7 milioni di dollari, andato in scena sul veloce indoor di Singapore. In finale la 24enne di Odessa, numero 7 del mondo e della Race, si è imposta sulla statunitense Sloane Stephens (n.6) per 3-6, 6-2, 6-2 dopo due ore e 22 minuti di gioco. Per la Svitolina è il 13esimo trofeo messo in bacheca su 15 finali disputate in carriera. Grazie a questo successo, l'ucraina tornerà al numero 4 del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA