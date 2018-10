Esordio vincente per Karolina Pliskova alle Wta Finals in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. La ceca ha sconfitto la campionessa in carica, la danese Caroline Wozniacki, con il punteggio di 6-2, 6-4 nel secondo match del Gruppo Bianco. Nell'incontro d'esordio successo dell'ucraina Elina Svitolina sulla ceca Petra Kvitova per 6-3, 6-3. © RIPRODUZIONE RISERVATA