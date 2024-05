World Legends Padel Tour: vincono Candela e Locatelli, secondi Toni e Ceccarelli

Il World Legends Padel Tour si è concluso con i tanti ex calciatori che si sono sfidati sui campi del centro sportivo Due Torri. Il torneo targato Emporio Armani ha infiammato la città di Roma che in questi giorni ha assistito anche agli Internazionali di tennis. Sono stati tanti gli ex atleti che hanno dato battaglia per conquistare la palma da vincitori, con i tifosi che hanno potuto assaporare non solo momenti di grande padel, ma anche quelli della nostalgia.

I vincitori

A vincere il torneo tra gli ex calciatori sono stati Vincent Candela e Tomas Locatelli. L'ex difensore della Roma ha cominciato a praticare questo sport sin dagli inizi ed ha appreso grandi qualità che lo rendono un ottimo giocatore. Al secondo posto Luca Toni che, in coppia con Luca Ceccarelli, non è riuscito a sconfiggere l'ex giallorosso e il suo compagno.

Il miglior giocatore, però, è stato proprio l'ex attaccante di Bayer Monaco, Fiorentina e Roma, che è stato eletto come Mvp del torneo. Infine, le prossime tappe ci saranno a Madrid il 10 e l'11 giugno. Dell'edizione dei giornalisti, invece, hanno trionfato Chiara Icardi e Pierluigi Pardo.