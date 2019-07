Wimbledon, Svitolina agli ottavi, Wozniacki ko con la Zhang

Elina Svitolina si qualifica agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell'All England lawn tennis and croquet club. L'ucraina, numero 8 del mondo e del seeding, sconfigge la greca Maria Sakkari, numero 32 del ranking Wta e 31 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-7 (1-7), 6-2 in due ore e otto minuti.



L'ex numero 1 del mondo Caroline Wozniacki esce di scena al terzo turno di Wimbledon, la danese, ora numero 19 Wta e 14 del seeding, si arrende alla cinese Shuai Zhang, numero 50 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e venti minuti.