Wimbledon, Sinner stende Alcaraz in quattro set e vola ai quarti di finale. Ora aspetta Djokovic

Jannik Sinner accede ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro, si impone nell'ottavo di finale più giovane a Wimbledon dal 1973, sullo spagnolo Carlos Alcaraz, n.5 del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-7 (8-10), 6-3. E ora sfida al vincente del match tra Djokovic e van Rijthoven. «Carlos è un avversario molto difficile e una persona speciale. È bellissimo vincere un match così davanti a questo pubblico in un giorno speciale come i 100 anni del centrale di Wimbledon», ha detto Sinner dopo il successo la vittoria. «Non mi aspettavo di andare così bene sull'erba. Ora vediamo come continua il torneo», ha aggiunto l'altoatesino.

