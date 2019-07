Wimbledon, intramontabile Serena Williams: vola in semifinale dove affronterà la Strycova, Svitolina-Halep l'altra sfida

Serena Williams ha guadagnato l'ennesima semifinale di Wimbledon battendo in tre set l'americana Riske con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. Nella sfida per la finale affronterà la ceca Strycova che ha superato l'inglese Konta in due set 7-6 6-1



Anche la tennista romena Simona Halep si è qualificata in semifinale. La ex numero uno del mondo ha infatti battuto e eliminato ai quarti di finale la cinese Shuai Zhang con il punteggio di 7-6 6-1. Negli ottavi di finale la Halep aveva battuto con un doppio 6-3 la giovanissima rivelazione del torneo, la 15enne americana Cori 'Cocò Gauff. Come avversaria avrà l'ucraina Svitolina che ha sconfitto la ceca Karolina Muchova, numero 68 del ranking Wta, per 7-5, 6-4 in un'ora e 32 minuti. Ultimo aggiornamento: 18:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA