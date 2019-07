Wimbledon, Federer avanza facile in tre set

Tutto facile per Roger Federer al secondo turno del torneo di Wimbledon. Lo svizzero passa al terzo turno del tabellone battendo in un'ora e 36 minuti il britannico Jay Clarke 6-1 7-6 6-2. Avanti anche il giapponese Kei Nishikori, numero 8 del tabellone, che regola il britannico Cameron Norrie in tre set (6-4 6-4 6-0). Escono due teste di serie: l'americano John Isner (9) battuto dal kazhako Kukushkin (6-4 6-7 4-6 6-1 6-4) e il croato Marin Cilic (13), superato dal portoghese Joao Sousa (6-4 6-4 6-4)

Ultimo aggiornamento: 18:26

