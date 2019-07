Wimbledon, Fabbiano eliminato da Verdasco in tre set. Djokovic avanza

Si chiude al 3° turno l'avventura di Thomas Fabbiano a Wimbledon. L'azzurro è stato sconfitto a Wimbledon da Fernando Verdasco in tre set 6-4, 7-6, 6-4, cedendo in due ore e 20'. Thomas ha pagato il gioco di apertura perso a 0, per poi cedere al tie-break del secondo e subire il break determinante nel decimo game del terzo set. Il tarantino esce dopo un entusiasmante torneo, essendosi imposto in cinque set prima sul greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking e 7 del seeding, e poi sul croato Ivo Karlovic.

Ha dovuto faticare più del previsto, Novak Djokovic, per accedere agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno del ranking mondiale al terzo turno si è imposto in quattro set sul polacco Hurkacz faticando, chiudendo il match con il punteggio di 7-5, 6-7 (5), 6-1 6-4. Al prossimo turno Djokovic affronterà il vincente tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Ugo Humbert

Ultimo aggiornamento: 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA