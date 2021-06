Diretta Wimbledon: Berrettini e Sonego vincono e convincono. Caruso eliminato da Cilic in tre set

Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 18:03

Matteo Berrettini bacia l'esordio a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, con una vittoria. L'azzurro, numero 9 al mondo e settima testa di serie del torneo in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club di Londra, in due ore e 18 minuti mette a tacere Guido Pella, argentino e 59esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0. Nonostante, quindi, un set, il romano avanza nel tabellone.

Vince e convince anche Lorenzo Sonego. In un'ora e 46 minuti, il ventisettesimo tennista al mondo ha la meglio sul portoghese Pedro Sousa, numero 121 del ranking, con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-0 e si porta avanti nel tabellone.

Anche Gianluca Mager, impegnato oggi nella conclusione del match contro l'argentino Juan Ignacio Londero, interrotto ieri per l'oscurità mentre era in vantaggio per due set a uno, supera il primo turno. Il ligure, numero 77 del mondo, ha sconfitto in due ore e 34 minuti il numero 129 del ranking Atp con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0, 4-6, 6-3.

Cattive notizie arrivano, invece, per Salvatore Caruso. Il siciliano, numero 96 al mondo, cede in due ore e 43 minuti al croato Marin Cilic, 37esimo nel ranking, con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (7-1), 6-1.

Wimbledon, Djokovic al terzo turno

Pure il campione in carica, Novak Djokovic, primo del seeding e al mondo, procede nel tabellone e si porta al terzo turno di Wimbledon. Il serbo ha la meglio in un'ora e 41 minuti su Kevin Anderson, numero 102 del ranking con un passato glorioso come quinto, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3.

I risultati di oggi

Singolare maschile

Berrettini (Ita, 7) - Pella (Arg) 6-4, 3-6, 6-4