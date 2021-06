Wimbledon, Berrettini lascia un set a Pella ma avanza al secondo turno

Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 14:59

Anche Matteo Berrettini bacia l'esordio a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, con una vittoria. L'azzurro, numero 9 al mondo e settima testa di serie del torneo in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club di Londra, in due ore e 18 minuti mette a tacere Guido Pella, argentino e 59esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0. Nonostante, quindi, un set, il romano avanza nel tabellone.