Wimbledon, Berrettini avanza al 2° turno. Cecchinato ko con De Minaur

Buon esordio di Matteo Berrettini a Wimbledon, Il 23enne romano, n.20 Atp, ha sconfitto al debutto lo sloveno Aljaz Bedene, n.85 del ranking, in 4 set con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 7-6 in meno di tre ore. Termina invece al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato, il siciliano, numero 41 del mondo, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 29 del ranking Atp e 25 del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-4, 7-6 (7-5) in due ore e due minuti.



Dominic Thiem è stato eliminato al primo turno di Wimbledonn dallo statunitense Sam Querrey, numero 65 del ranking Atp, per 6-7 (4-7), 7-6 (7-1), 6-3, 6-0 in due ore e 28 minuti.