Vietnam Airlines Tennis Open, Matteo Viola è in finale: giocherà contro lo spagnolo Marcel Granollers

Matteo Viola è in finale al 'Vietnam Airlines Tennis Open' (torneo challenger Atp da 54.160 dollari di montepremi) in corso sui campi in cemento di Da Nang, in Vietnam. In semifinale il 31enne di Mestre, numero 289 Atp e seconda testa di serie, ha battuto 5-7, 7-6 (7-5), 6-2, lo statunitense Thai-Son Kwiatkowski, numero 275 Atp e quarto favorito del seeding. Ultimo ostacolo per Viola sarà lo spagnolo Marcel Granollers, numero 310 Atp primo favorito del seeding, che ha superato il kazako Denis Yevseyev, numero 348 Atp e sedicesima testa di serie, ritiratosi sul 3-0 del primo set. © RIPRODUZIONE RISERVATA