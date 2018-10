Vienna, Fognini ko al secondo turno contro Fucsovics

Fabio Fognini è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna (cemento indoor, montepremi 2.198.250 euro). Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del ranking mondiale e settimo favorito del seeding, ha ceduto per 4-6, 6-3, 6-2, dopo oltre due ore di partita, all'ungherese Marton Fucsovics, numero 40 Atp, che si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata tre settimane fa nei quarti del torneo di Pechino. Il ligure, in condizioni fisiche non ottimali, ha giocato un buon match per un set e mezzo: poi è andato via via spegnendosi. Fognini nel primo parziale aveva chiesto un medical time out e si era fatto fasciare la caviglia sinistra subito dopo aver subito il break (3-2) ma era riuscito comunque a portare a casa la prima frazione aggiudicandosi quattro dei successivi cinque game.

