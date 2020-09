UsOpen, la Giorgi ai arrende alla Osaka. Avanzano Djokovic, Zverev e Tsitsipas

Ultimo aggiornamento: 10:59

Nulla da fare per Camila Giorgi contro Naomi Osaka nel secondo turno degli US Open in corso nella “bolla” di Flushing Meadows. Nella notte italiana la 28enne marchigiana, numero 74 del ranking mondiale, si è arresa in poco più di un’ora a Naomi Osaka, quarta testa di serie e soprattutto vincitrice dello Slam newyorkese due anni fa. La 22enne di Osaka, ex numero uno del tennis mondiale, era data non al meglio della condizione visto che alla vigilia degli US Open era stata costretta a rinunciare a scendere in campo nella finale del “Western and Southern Open” contro la Azarenka per un problema muscolare alla coscia sinistra. Nonostante ciò ha dominato lasciando alle Giorgi appena tre game: 6-1 6-2Nel tabellone maschile continua a vincere Novak Djokovic. Il numero uno del mondo si è sbarazzato al secondo turno del britannico Kyle Edmund, numero 44 Atp, con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-4 6-2. E’ la vittoria numero 25 in questa stagione, nella quale il 33enne di Belgrado resta imbattuto.Avanzano anche Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Il tedesco, numero 7 della classifica mondiale e quinta testa di serie, ha sconfitto in quattro set Brandon Nakashima, numero 223 Atp e in gara con una wild card concessagli dagli organizzatori (nel 2019 fa era stato semifinalista qui nel torneo junior): 7-5 6-7 (8) 6-3 6-1 per Zverev.Bene Tsitsipas, numero 6 Atp e quarto favorito del seeding, che ha dominato contro Maxime Cressy, 23enne nato a Parigi e numero 168 Atp. Il 22enne di Atene, campione delle ultime ATP Finals, si è imposto per 7-6 (2) 6-3 6-4. Tsitsipas in questo 2020 così complicato 15 successi su 17 match disputati.