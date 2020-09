Us Open, Serena Williams in semifinale: è la tredicesima volta in carriera

E' sempre Serena Williams. Che raggiunge le semifinali degli Us Open per la 13/a volta in carriera. La statunitense ha battuto in rimonta Tsvetana Pironkova 4-6, 6-3, 6-2. La bulgara ha vinto il primo set ma poi si è arresa. In semifinale la statunitense affronterà la vincente del quarto di finale tra Viktoria Azarenka e Elise Mertens. © RIPRODUZIONE RISERVATA