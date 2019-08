Us Open, Sonego e Fabbiano ko, restano Berrettini e Lorenzi. Avanti Nadal e Zverev

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restano due i tennisti italiani approdati al terzo turno degli US Open. Si è infatti chiusa con due vittorie e altrettante sconfitte la quarta giornata dello Slam sul cemento di Flushing Meadows. Berrettini e Fabbiano sono in corsa, mentre sono usciti di scena Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego.Tanti rimpianti per il trentenne pugliese, che era avanti di due set contro il 22enne Alexander Bublik, numero 75 del ranking mondiale, e ha finito col cedere al quinto: 6-7(3) 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e 40 minuti per il tennista naturalizzato kazako ma nato in Russia, alla sua prima partecipazione allo Slam a stelle e strisce. Un giocatore fuori dagli schemi e di difficile interpretazione, tanto che alla vigilia Fabbiano aveva detto: "Dovrò stare attento perché lui è capace di tirare vincenti da ogni parte del campo. Nel quinto e decisivo set Bublik ha tolto la battuta all’azzurro nel quinto game e replicando al nono (6-3) e completando così la sua incredibile rimonta. Per Bublik ben 48 ace.Fuori anche Lorenzo Sonego. Il 24enne torinese, numero 49 Atp, ha ceduto per 6-2 6-7 (4) 6-2, in poco meni di due ore a Pablo Andujar, numero 70 Atp. Un Sonego particolarmente falloso ha ceduto due volte il servizio nel primo set (primo e settimo gioco) con Andujar che se lo è aggiudicato per 6-2. Più combtattuto il secondo deciso dal tie break, mentre nel terzo lo spagnolo è subito scappato via.C'era molta attesa nel torneo maschile per la sfida Next Gen tra Alexander Zverev, testa di serie numero 6, e Frances Tiafoe. Il tedesco si è imposto per 6-3 3-6 6-2 2-6 6-3. Il suo record al quinto è di 12 vittorie in 17 partite. Negli Slam, dal 2015, ha ottenuto 30 successi in 47 incontri: 14 in tre, 5 in quattro, 11 in cinque set.Promosso al terzo turno senza giocare: Rafa Nadal ha approfittato del ritiro dell'australiano Thanasi Kokkinakis. Il maiorchino accede a questo punto dello Slam a stelle e strisce per la 13esima volta in carriera. Al terzo turno ha perso solo due volte, contro Blake nel 2005 e contro Fognini nel 2015.Continua la corsa di Nick Kyrgios, travolto dalle polemiche e a rischio squalifica dopo il suo attacco all'Atp ("E' un'associazione corrotta", ha detto nei giorni scorsi), tra mattane, smentite e dietrofront. L'australiano ha superato agevolmente il francese Antoine Hoang: 6-4 6-2 6-4