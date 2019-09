US Open, Berrettini è ambizioso: «Non voglio fermarmi qui»

Matteo Berrettini è il primo italiano nei quarti dello Us Open dopo Corrado Barazzutti nel 1977. «Ci siamo abbracciati, era felicissimo per la mia vittoria», ha detto il tennista romano a SuperTennis. E promette: «Non voglio fermarmi qui». Ben 42 anni dopo un altro azzurro torna a disputare i quarti di finale agli Us Open: «Mi fa tantissimo piacere che Corrado sia qui. Segue il mio percorso da quando venivo qua a giocare gli Us Open Juniores, mi ricordo che facevamo le interviste insieme. Sono passati 5 anni, contraddistinti da tanto lavoro e sacrificio. Sono orgoglioso di quello che sto facendo e del mio team. Mi sto togliendo delle grandi soddisfazioni ma non voglio fermarmi qua, credo che sia una frase abbastanza normale da dire ma non sempre è così scontata. Sono felicissimo per me, per l'Italia, per tutti gli appassionati che mi seguono». «Il messaggio più bello che ho ricevuto? Non ho avuto tempo di controllare gli SMS però subito dopo la vittoria ho fatto una video chiamata con mia madre, mia nonna e mio fratello Jacopo che si trovavano in tre luoghi diversi. Erano felicissimi urlavano a squarciagola per la gioia. La famiglia viene prima di tutto», ha aggiunto Berrettini.



In conferenza stampa, Berrettini ha rivelato di essersi allenato la mattina prima del match sul Louis Armstrong. «È stato molto utile potermi riscaldare al mattino su questo campo. Pensate che appena arrivato alle 10 c'era la musica talmente alta che sembrava di stare ad un concerto, non riuscivo a sentire nemmeno il rumore della palla. Ma mi sono detto: ok Matteo, ti ci devi abituare. Oltre al rumore c'era anche un'umidità incredibile durante il match, ero sudatissimo. Credo che il tetto influisca molto su questo aspetto», ha spiegato Berrettini che affronterà Gael Monfils. «L'ho visto giocare da quando ero molto giovane. È prima di tutto un atleta, poi un tennista. È incredibile il modo in cui si muove in campo, in cui salta. Potrebbe essere un grande piacere giocare contro di lui. Devo giocare il mio tennis migliore per vincere. Normalmente, comunque, io non adatto il mio tennis ai miei avversari. Penso prima a me, al mio servizio, al mio dritto, poi penso all'avversario».

