Universiadi, a Napoli dal 3 luglio. Giorgetti: «È una sfida vinta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Universiadi in vetrina aglid’Italia di tennis. L’appuntamento con la manifestazione sportiva multidisciplinare, corrispondente ai Giochi olimpici e dedicata agli studenti iscritti a tutte le università del mondo, andrà in scena a Napoli 2019 dal 3 al 14 luglio. Durante la presentazione presso la lounge Sport e Salute del Foro Italico, è intervenuto il presidente della federtennis, Angelo Binaghi: «Lo sport universitario è stata una parte della mia vita, ho partecipato a quelle di Edmonton e Bucarest, vincendo due medaglie. Ricordo ancora quelle emozioni».Presente anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti: «Il governo aveva capito che serviva qualcuno che si prendesse l'onere di vincere questa sfida e mi sembra che sia stata vinta. Mi sembra di caire che le cose sono state messe in moto e ora Napoli e la Campania saranno pronte a questo appuntamento sportivo importante. Sono occasioni uniche ed irripetibili per mettere in vetrina le bellezze del Paese più bello del mondo ma anche per lasciare un'eredità». Saranno oltre 9mila gli atleti e verranno fatti interventi su 65 siti, a partire dallo stadio San Paolo di Napoli.«Lasceremo impianti ristrutturati, stiamo intervenendo su 65 strutture. Ci saranno 32 siti di competizione, siamo intervenuti su Palavesuvio, Palabarbuto, sulla piscina Scandone, coinvolgendo non solo Napoli. C’è anche un intervento sullo stadio Arechi di Salerno» ​dichiara Gianluca Basile, commissario straordinario e direttore generale delle Universiadi che fornisce i numeri dell’impegno della regione Campania di 270 milioni di euro».