Tennis, gli azzurri a caccia della nuova United Cup. Esordio il 29 dicembre, gli incontri in diretta esclusiva su Supertennis

La United Cup è pronta al debutto. Il 29 dicembre in Australia prenderà il via la prima edizione del nuovo torneo misto per nazioni, in cui sarà presente anche l'Italia assieme ad altre 17 squadre tennistiche nazionali. Il format è ispirato ad quello di un campionato mondiale a squadre miste: prevede per ogni sfida due match di singolare maschile, due di singolare femminile e un doppio misto. Gli azzurri, che al torneo si sono iscritti a titolo individuale, saranno guidati da coach Vincenzo Santopadre e gareggeranno con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camila Rosatello. Le squadre saranno divise in 6 gironi: ogni città australiana (Perth, Sydney e Brisbane) ne ospiterà due. La migliore di ogni sede accederà alle semifinali a cui si aggiungerà la miglior seconda. Gli azzurri gareggeranno contro Brasile e Norvegia e potrebbero giocarsi l’accesso alla semifinale in uno spareggio con la prima classificata del girone B (Polonia, Svizzera e Kazakistan). In palio un montepremi di 15 milioni di dollari e la possibilità di guadagnare fino a 500 punti nel ranking mondiale. Il trofeo, commissionato ai maestri argentieri e orafi della Thomas Lyte, sarà rappresentato da una coppa d'argento circondata da 36 fili d'oro (come i numeri 1 delle 18 squadre ammesse alla competizione, un uomo e una donna per squadra).

Dove vedere la SuperCup in tv



Supertennis trasmetterà la United Cup in diretta e in esclusiva (in chiaro) sul canale 64 del digitale terrestre (e in streaming supertennis.tv). Di seguito la programmazione televisiva e gli impegni dell'Italia.

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 04:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 05:30 United Cup. Italia vs Brasile LIVE

Alle 07:00 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

VENERDI’ 30 DICEMBRE

Alle 01:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 03:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 05:00 United Cup. Italia vs Brasile LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

SABATO 31 DICEMBRE

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 03:30 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 10:30 United Cup, LIVE

DOMENICA 1 GENNAIO

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 09:30 United Cup LIVE

Alle 11:30 United Cup LIVE

Alle 13:30 United Cup, LIVE

LUNEDI’ 2 GENNAIO

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 04:00 United Cup, Italia vs Norvegia LIVE

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 13:30 United Cup, LIVE

MARTEDI’ 3 GENNAIO

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 01:00 United Cup, Italia vs Norvegia LIVE

Alle 06:30 United Cup LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

Alle 03:30 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 11:30 United Cup LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

VENERDI’ 6 GENNAIO

Alle 03:00 United Cup LIVE

Alle 05:00 United Cup LIVE

Alle 09:00 United Cup LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

SABATO 7 GENNAIO

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 07:00 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

DOMENICA 8 GENNAIO

Alle 03:00 United Cup LIVE

Alle 05:00 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE