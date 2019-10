Sarà Tsonga l'avversario di Berrettini al Masters 1000 Parigi Bercy. Il francese si è imposto in rimonta 4-6 7-5 6-4. Sarà lui il primo avversario dell'azzurro, numero 9 del mondo, alla ricerca di punti preziosi per mantenere l'ottava posizione della race, ultimo posto per staccare il pass per le Atp Finals di Londra. Ultimo aggiornamento: 23:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA