Tsitsipas si separa dal suo allenatore dopo gli Internazionali di Roma

Martedì 23 Maggio 2023, 19:29

Stefanos Tsitsipas e l'allenatore australiano Mark Philippoussis si sono lasciati dopo quasi un anno insieme. L'allenatore australiano era entrato nello staff del greco come co-allenatore insieme al padre di Tsitsipas, Apostolos, dopo i campionati di Wimbledon del 2022. Da allora, i due hanno lavorato insieme alla ricerca del primo titolo del Grande Slam. La decisione arriva dopo gli Internazionali BNL d'Italia dove Tsitsipas è arrivato in semifinale contro Medvedev. Da sempre lo staff del greco è definito "turbolento" e lo dimostra anche la lite "in famiglia" avvenuta proprio al Centrale durante il match con il russo. L'annuncio della separazione è stato pubblicato su Instagram da Philippoussis che ha ringraziato il tennista per l'opportunità e i momenti vissuti insieme.