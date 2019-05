Tsitsipas saluta il Foro: «In campo mi diverto. Ora aspetto il Roland Garros.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sto cercando di capire cosa ho sbagliato». Stefanos Tsitaipas si interroga in conferenza stampa dopo la sconfitta con Rafael Nadal. Il greco, eliminato in semifinale agli Internazionali Bln d’Italia 6-3, 6-4 dal maiorchino, saluta il Foro Italico e non riesce a ripetere il bis dopo Madrid: «Sono la stessa persona della settimana scorsa. Niente è cambiato. Ho continuato a giocare bene, divertendomi in campo». Rispetto al match in Spagna, secondo il greco, sono cambiate diverse condizioni a Roma: «L’altitudine è diversa, i campi e le palle sono più veloci». In ogni caso l’umore è alto e la testa è già al Roland Garros: «Sono soddisfatto. Ho fatto molte partite sulla terra e penso che sia importante entrare in un torneo come l'Open di Francia. Credo di aver imparato molto in queste tre settimane». Infine, un commento sulla connazionale Maria Saccari, uscita in semifinale contro la Pliskova: «Sta giocando alla grande. E’ molto motivata e si sente a suo agio quando è in campo. Sono felice di vederla così».