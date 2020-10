Finisce l'avventura di Martina Trevisan agli Open di Parigi. L'azzurra viene battuta ai quarti di finale dalla polacca Swiatek in due soli set 6-3, 6-1, punteggio che trstimonia come l'italiana non sia mai riuscita ad entrare in partita.

