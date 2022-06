Roland Garros diretta Trevisan-Gauff, primo set 1-1: Martina vicina al break

Diretta Trevisan-Gauff. L'azzurra torna in campo al Roland Garros, ma questa volta in palio c'è la finale. Di fronte Cori Gauff, la 18enne americana già riconosciuta come stella del futuro. Non è la prima volta che le due si incontrano a Parigi. Era già successo nel 2020, con l'azzurra che riuscì a battere l'allora 16enne al secondo turno. Martina Trevisan è imbattuta da dodici match consecutivi.

Trevisan-Gauff, la diretta

Primo set

1-1 - Ancora un game combattuto. Trevisan è brava a giocare lungo linea, mettendo in difficoltà Gauff. Martina ha anche la palla break, ma non riesce a sfruttarla.

1-0 - La Gauff si rivela subito avversaria complicata per la Trevisan, che arriva fino a vantaggi per tenere il servizio in avvio.

Swiatek prima finalista

La numero 1 del mondo, Iga Swiatek, è la prima finalista del torneo del Roland Garros, La polacca ha eliminato in due set la russa Daria Kasatkina, n.20 Wta, col punteggio di 6-2, 6-1, e ora attende di conoscere la sua avversaria che uscirà dal match tra l'azzurra Martina Trevisan e la statunitense Cori Gauff.