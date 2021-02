Dito medio e battibecco con Nadal: tifosa cacciata dagli Australian Open

Se in campo non ha avuto nessun contrattempo (vittoria in tre set contro l'americano Mmoh), qualche problema agli Australian Open Rafa Nadal l'ha avuto con una "tifosa". Decisamente su di giri, la spettatrice della Rod Laver Arena di Melbourne ha prima disturbato i due tennisti in campo, poi ha rivolto addirittura il dito medio al campione spagnolo mentre era inquadrata in diretta mondiale. E Rafa? Ha sorriso, incredulo, mentre quest'ultima veniva portata via dagli steward, chiedendo se effettivamente il bruttissimo gesto fosse rivolto a lui.

APPROFONDIMENTI TENNIS Australian Open, Fognini vince il derby e litiga con Caruso. Al terzo... TENNIS Australian Open, super Errani: travolta Venus Williams. Giorgi...

Australian Open, Fognini vince il derby e litiga con Caruso. Al terzo turno anche Berrettini

Una tifosa contro Nadal: ecco cosa è successo

Nadal ha vinto i primo set 6-1, poi nel secondo stava iniziando a servire per vincere il secondo sul punteggio di 5-4. Ma una spettatrice dell'impianto di Melbourne (agli Australian Open è permesso l'ingresso contingentato dei tifosi) ha dato in escandescenza, forse alticcia per qualche bicchiere in più del consentito. L'arbitro ha fermato il gioco e ha cercato di calmarla. Nadal ha cominciato a palleggiare col piede un po' nervoso, poi una volta ripartito il game sono partiti ancora insulti e anche un dito medio: a quel punto nuovo stop, intervento della sicurezza e latifosa è stata espulsa dallo stadio, immortalandosi nell'immancabile selfie per l'istante di notorietà. «Se la conoscevo? No, e sinceramente non ci tengo..», ha poi scherzato Nadal.

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA