Tie-break: cos’è e come funziona nel tennis. Cosa dice il regolamento

Il tennis è uno sport particolare, che fin dalla sua nascita è rimasto sempre, o quasi, uguale a sé stesso. Il regolamento infatti non è praticamente mai cambiato, così come la modalità con cui si contano i punti. Tra le novità introdotte nel corso del tempo c'è però il "tie-break", presente anche in altri sport, ad esempio la pallavolo, e usato in situazioni di prolungata parità.

Come funziona il tie break nel tennis

Ogni torneo del circuito Atp, e quindi anche le Finals, si gioca al meglio dei tre set, ad eccezione degli slam maschili, che si giocano al meglio dei cinque.

Ciò significa che un tennista per vincere la propria partita deve conquistare almeno due set su un massimo di tre disponibili. Per vincere un parziale bisogna portare a casa, di base, sei giochi, avendone vinti almeno due più dell'avversario.

In caso di risultato fermo sul 6-5, il tennista in vantaggio può provare a chiudere il set 7-5, ma diversa è la situazione in caso di parità 6-6. In questo caso si ricorre, appunto, al tie-break, decisivo per la conquista del set.

Il tie-break

Il tie-break, nel tennis, è stato introdotto a metà degli anni '60 e non è stato mai eliminato, ma anzi applicato subito a tutti i tornei del circuito. Si ricorre al tie-break, come detto, quando i due tennisti in campo si trovano hanno vinto sei game a testa nel corso di un set e con il risultato che è quindi fermo sul 6-6.

Il tennista che serve per primo batte una sola volta, poi ognuno serve due volte in fila. A vincere è il primo che arriva a 7 punti, ma con almeno due punti di vantaggio. Ciò significa che in caso di 6-6 si prosegue ad oltranza fino a che uno dei due non avrà conquistato due punti consecutivi.

Il super tie-break

Una delle ultime e grandi novità riguarda l'introduzione, negli slam, del super tie-break. Per evitare maratone, si è stabilito che, in caso di quinto set per il tabellone maschile o di terzo per quello femminile, il vincitore sarà stabilito da un tie-break fisso a 10 punti.