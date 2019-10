Wta Finals, Svitolina conquista la semifinale

Elina Svitolina vola in semifinale alle Wta Finals di Shenzhen. Nella quarta giornata di round robin, quella riservata al Gruppo Viola, l'ucraina, numero 8 Wta e campionessa in carica, ha sconfitto per 7-5, 6-3, in un'ora e 39 minuti di gioco, la rumena Simona Halep, numero 5 del ranking mondiale.



Vittoria per Karolina Pliskova nel secondo match di giornata del gruppo viola delle Wta Finals di Shenzhen. La ceca, numero 2 del ranking mondiale, ha superato la canadese Bianca Andreescu, numero 4 Wta, ritiratasi per un infortunio al ginocchio sinistro dopo aver perso il primo set per 6-3. Con Svitolina già sicura di chiudere in prima posizione nel girone, venerdì la romena Simona Halep e Pliskova si giocheranno il secondo posto utile per il passaggio alle semifinali. Ultimo aggiornamento: 16:34