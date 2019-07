Wimbledon, Seppi avanza al 2° turno, esordio ok per Djokovic

Buon esordio di Andreas Seppi al torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grand Slam, al via oggi sui

campi in erba dell'All England lawn tennis and croquet club. L'altoatesino, numero 73 del mondo, ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry, numero 53 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (8-10), 6-1, 6-2 in due ore e 23 minuti. Anche il campione in carica Novak Djokovic supera il primo turno del torneo. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-3 in due ore e due minuti.

