Wimbledon, Djokovic batte Drapler e avanza. Tsitsipas si ferma al primo turno

Lunedì 28 Giugno 2021, 18:21

Sorti diverse per i due finalisti del Roland Garros, impegnati oggi nella prima gara di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam.

Il campione uscente Novak Djokovic, anche prima testa di serie del torneo e primo al mondo per il ranking, archivia la pratica Jack Drapler in due ore sull'erba dell'All England Iawn tennis and croquet club. Con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, il serbo manda a casa il padrone di casa, numero 253 e in tabellone grazie a una wild card, sul campo centrale che, a causa della pioggia, è stato coperto con il tetto.

Quanto al suo rivale, Stefanos Tsitsipas, quarto del ranking Atp, si arrende per 4-6, 4-6 3-6 a Frances Tiafoe, statunitense e numero 57 al mondo in due ore e cinque minuti.