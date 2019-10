Binaghi: «Atp Finals di Torino all'interno della Legge Olimpica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci hanno confermato oggi che le Atp Finals sono all'interno della legge olimpica e sono trattate «come è giusto che sia con le stesse modalità delle Olimpiadi». Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, uscendo dal tavolo sulle Atp Finals di Torino 2021-25 con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il sindaco di Torino Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e il presidente e ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli.«Abbiamo affrontato tutte le problematiche delle ATP finals - aggiunge il n.1 della Fit - e fatto il punto sulla costituzione del comitato organizzatore, abbiamo dato tutte le garanzie possibili sul fatto che il dg sarà scelto con una procedura più trasparente e garantista possibile. Siamo in sintonia su tutta la linea». «Siamo diversi da altri che intraprendono altre strade, noi siamo in piena sintonia con il ministro e con questo modo di scelta in trasparenza», prosegue Binaghi,sottolineando che «siamo in attesa della legge speciale che darà al comitato una veste privatistica pur in presenza di una maggioranza di soci pubblici. Nel frattempo stiamo andando avanti con Sport e Salute, con uno statuto che prevede già l'ingresso del Comune e la Regione e se poi addirittura anche lo Stato volesse entrare della nostra compagine societaria, faremo una grande festa perché sarebbe un onore e un prestigio. Noi 15 anni fa eravamo la federazione più sfigata dello sport italiano, non avremmo mai potuto pensare un giorno di poter, non solo gestire una manifestazione così importante dove tra l'altro potremmo essere protagonisti con i nostri giocatori, ma addirittura poterlo fare con lo Stato».