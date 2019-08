US Open, Federer vola agli ottavi

Roger Federer si qualifica agevolmente agli ottavi di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a New York. Lo svizzero, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge nettamente l'inglese Daniel Evans, numero 58 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1 in un'ora e venti minuti.



Kei Nishikori esce di scena al terzo turno dello Us Open. Il giapponese, numero 7 del mondo e del seeding, cede all'australiano, Alex De Minaur, numero 38 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 dopo due ore e 50 minuti di gioco.



Karolina Pliskova si qualifica per gli ottavi di finale dello Us Open. La ceca, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge la tunisina Ons Jabeur, numero 62 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 in due ore e nove minuti. Ultimo aggiornamento: 20:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA