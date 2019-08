US Open, esordio ok per Barty e Pliskova

Karolina Pliskova supera il primo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi a Flushing Meadows. La ceca, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge la connazionale Tereza Martincova, numero 138 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-3) in un'ora e 46 minuti.



Anche Ashleigh Barty approda al secondo turno dello Us Open, l'australiana, numero 2 del mondo e del seeding, supera in rimonta la kazaka Zarina Diyas, numero 80 del ranking Wta, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in un'ora e 42 minuti. Ultimo aggiornamento: 20:02