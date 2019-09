US Open, Federer ai quarti, eliminata la Barthy

Una partita perfetta. Vero che per caratteristiche il tennis troppo leggero di David Goffin a Federer può fare solo il solletico (8-1 per lo svizzero nei precedenti), ma King Roger ha davvero dato spettacolo: 6-2 6-2 6-1 in un'ora e 19 minuti. Lo splendido passante lungo linea di rovescio con cui ha chiuso la partita al secondo match point è stato solo l’ultimo colpo di una prestazione maiuscola in cui ha collezionato 35 vincenti (14 sono stati diritti), 17 errori con il belga spettatore impotente. Uno straordinario tennis a tutto campo, attacchi, anticipi da urlo, ricami a rete. Insomma tutto il campionario. Il 38enne fuoriclasse di Basilea ha centrato il 56esimo quarto di finale Slam, il 13esimo agli US Open. E non si vede come Grigor Dimitrov, che ha superato per 7-5 6-3 6-4 l'australiano Alex de Minaur, possano sbarrargli la strade verso la semifinale. Il bulgaro fino a qualche anno fa veniva definito "baby Federer" per il suo tennis simile a quello del Fenomeno. Simile per l'appunto, ma King Roger è tutta un'altra cosa.



Grande sorpresa nel torneo femminile: è uscita di scena Ashleigh Barty, numero due del mondo. A sgambettare la 23enne l'australiana è stata la cinese Qiang Wang, testa di serie numero 18: 6-2 6-4 in un'ora e 22 minuti per la tennista asiatica che ha approfittato della giornata no della campionessa del Roland Garros. A condannare la Barty soprattutto le 9 palle break, di cui 7 solo nel secondo set, alcune delle quali molto importanti perché fallite nel momento in cui poteva rientrare in partita dopo un primo parziale da dimenticare. In particolare le 4 fallite nell'ottavo game del secondo per il possibile aggancio sul 4-4. Per la 27enne di Tjanjin sono i primi quarti di finale in uno Slam. Sfiderà Serena Williams, testa di serie numero 8, che si è sbarazzata con un convincente 6-3 6-4 della croata Petra Martic, numero 22 del tabellone. Giusto un anno fa nasceva la sua primogenita Alexis Olympia. La 38enne statunitense, che giocherà il 16esimo quarto sul cemento di Flushing Meadows, va a caccia del 24esimo trionfo in un Major: eguaglierebbe il primato di Margaret Court.



Sempre oggi fuori negli ottavi la testa di serie numero tre Karolina Pliskova. La ceca si è arresa a Johanna Konta, testa di serie numero 16: 6-7 (1) 6-3 7-5 in rimonta per la britannica.

