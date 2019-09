US Open, dopo Wimbledon Berrettini agli ottavi anche a Flushing Meadows

Ultimo aggiornamento: 11:19

Secondo ottavo di finale Slam di fila. Dopo Wimbledon, ecco gli US Open: lacrescita di Matteo Berrettini è inarrestabile. Nella notte italiana il 23enneromano, 24esima testa di serie ha battuto per 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2) dopo oltre treore e mezza Alexei Popyrin, 20 anni di Sydney, numero 105 Atp, australiano congenitori emigrati dalla natia Russia. Bravo l'azzurro a stringere i denti dopo avercontrollato il match per due set e mezzo abbondanti e trovare le energie necessarie anon farsi trascinare in un pericolosissimo quinto set. Dopo aver vinto i primi dueparziale senza rischiare praticamente nulla, la sfida si è improvvisamente complicata.Popyrin, avanti 5-4, si è procurato due set point, che Berrettini ha cancellato grazie alservizio. In quello successivo il romano non ha sfruttato la quarta palla-break del set ea decidere è stato il tie-break: Matteo è salito 3-1, ma poi ha incassato un parziale disei punti di fila con Popyrin che si è così assicurato il set. Nel quarto l'australiano hacentrato il break sul 4-4 guadagnandosi la chance di servire per allungare il match alquinto. Dopo aver salvato tre set point (su due dei quali l'australiano ha commessodoppio fallo), l’azzurro ha ottenuto il contro break. Popyrin ha accusato il colpo:Berrettini è volato sul 4-0 e poi ha chiuso per 7-2.Lunedì attende il russo Andrey Rublev, numero 43 Atp, che agli US Open haraggiunto i quarti nel 2017. Il 21enne russo ha eliminato l’australiano Nick Kyrgios,28esima testa di serie, in tre set molto combattuti: 7-6 (5) 7-6 (5) 6-3. Il bilancio deiprecedenti è in parità: nel 2018 sulla terra rossa di Kitzbuhel vinse l'azzurro (doppio6-3), quest'anno sul sintetico indoor di Marsiglia si è imposto il russo (6-3 7-6).Sempre nel torneo maschile Alexander Zverev, testa di serie numero 6, ha raggiuntoper la prima volta in carriera gli ottavi agli US Open. Il 22enne russo ha però avuto ilsuo da fare per piegare la resistenza di Aljaz Bedene, numero 80 Atp: 6-7 (4) 7-6 (4)6-3 -6 (3).Definiti gli ottavi maschili: Djokovic-Wawrinka, Koepfer-Medvedev, Federer-Goffin, Dimitrov-De Minaur, Rublev-Berrettini, Monfils-Andujar, Zverev-Scwartzman, Cilic-Nadal.Nel torneo femminile è finita la corsa della giovanissima Coco Gauff, 15enne stellinadel tennis americano. Troppo forte, al momento, la numero uno del mondo NaomiOsaka, campionessa in carica a New York: 6-3 6-0 in poco più di un'ora. La 21ennegiapponese ha dominato con il suo potentissimo rovescio incrociato sul quale laGauff non ha potuto nulla. Ben 24 errori gli errori gratuiti dellastatunitense (compresi 7 doppi falli) in soli 15 game, contro solamente 8 colpivincenti (17 errori e 24 vincenti invece il bilancio per la Osaka).Definiti anche gli ottavi femminili: Osaka-Bencic, Vekic-Georges, Townsend-Andreescu, Ahn-Mertens, Svitolina-Keys, Konta-Pliskova, S.Williams-Martic,Wang-Barty.