US Open, sarà Monfils l'ostacolo tra Berrettini e la semifinale

Sarà Gael Monfils l'avversario di Matteo Berretini domani nei quarti degli US Open. Il 32enne francese, testa di serie numero 13, giocatore istrionico e dal tennis brillante, si è sbarazzato con un perentorio 6-1 6-2 6-2 dello spagnolo Pablo Andujar. Per il tennista parigino è il nono quarto di finale in un torneo dello Slam. Per due volte ha poi raggiunto le semifinali: al Roland Garros nel 2008 e proprio sul cemento di Flushing Meadows nel 2016. Si tratta di un match inedito a livello di circuito Atp.

Promosso ai quarti anche Rafa Nadal. Il mancino spagnolo, testa di serie numero due, ha ceduto il primo set del suo torneo, ma ha avuto la meglio sul gigante croato Marin Cilic, 22esima testa di serie: 6-3 36 6-1 6-2. Il match del maiorchino è stato un crescendo: ha vinto 12 degli ultimi 15 game e chiuso con 38 vincenti a 33. Torna nei quarti agli US Open per la nona volta, la quarantesima in totale negli Slam. Prossimo avversario Diego Schwartzman, di nuovo così avanti a New York a distanza di due anni. Il piccolo e coriaceo argentino, 20esima testa di serie, ha messo ko Alexander Zverev, numero 6 del seeding, nella solita versione balbettante formato Slam: 3-6 6-2 6-4 6-3.

Nel torneo femminile si rivede Belinda Bencic, 22enne ex baby prodigio erede designata di Martina Hingis. La svizzera, testa di serie numero 13, ha centrato la quarta vittoria in cinque incontri contro una numero uno del mondo battendo la campionessa uscente Naomi Osaka per 7-5 6-4. Oltre ai due successi sulla giapponese, aveva sconfitto anche Serena Williams nella semifinale di Toronto del 2015 prima di conquistare il suo secondo titolo Wta. L'eliminazione della Osaka ha due effetti: Serena Williams resta l'ultima a vincere gli US Open per due anni di fila, anzi tre (2012-2014), mentre l'australiana Ashleigh Barty tornerà numero uno del mondo dal prossimo lunedì scalzando l'asiatica. La Bencic torna nei quarti in uno Slam dopo cinque anni. Per un posto in semifinale, affronterà Donna Vekic, che ha salvato un match point contro Julia Goerges: 6-7 7-5 6-3. Alla tedesca non sono bastati neppure 21 ace, record nel circuito Wta dal 1998. Vekic.

E' finita la favola di Taylor Townsend, 23enne statunitense numero 116 del mondo partita dalle qualificazioni. La solidità della canadese Bianca Andreescu, testa di serie numero 15, ha fiaccato la resistenza della tennista di casa: 6-1 4-6 6-2 per la 19enne vincitrice di Indian Wells, che nei quarti troverà Elise Mertens, testa di serie numero 25. La belga ha rifilato un doppio 6-1 all'altra americana Kristie Ahn, arrivata a New York da n.141 del mondo.

Questi i quarti del tabellone maschile:

Wawrinka-Medvedev, Federer-Dimitrov, Berrettini-Monfils, Schwartzman-Nadal

Questi i quarti del tabellone femminile:

Bencic-Vekic, Andreescu-Mertens, Svitolina-Konta, S.Williams-Qiang Wang

