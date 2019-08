Rullo Nadal, batte Chang e vola agli ottavi. Fra le donne, rivelazione Towsend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contro il Rafa Nadal di oggi c'era ben poco da fare: 6-3 6-4 6-2 in due ore a Hyeon Chung. Il coreano, condizionato dai malanni fisici per oltre un anno e mezzo, era salito fino al numero 19 Atp, ma ora è sceso al numero 170. Il campione della prima edizione delle Next Gen Finals di Milano è stato il primo, tra i Next Gen, a raggiungere una semifinale Slam a Melbourne nel 2018 battendo nell'ordine Daniil Medvedev, Sascha Zverev e Novak Djokovic prima di arrendersi a Roger Federer.Nel torneo femminile la grande protagonista è la statunitense Taylor Townsend. Dopo quattro vittorie in rimonta, dal secondo turno delle qualificazioni, dopo il primo successo contro una top 10, ha batte battuto anche Sorana Cirstea per 7- 5 6-2 diventando così la prima qualificata a raggiungere la seconda settimana degli US Open dal 2015, quando Johanna Konta e Anett Kontaveit si spinsero fino agli ottavi. La Townsend, 23 anni e numero 116 Wta, è scesa a rete 74 volte nel corso del match.Ora la attende la canadese Bianca Andreescu, testa di serie numero 15, che ha sconfitto con un doppio 6-4 la danese Caroline Wozniacki. La 19enne canadese non ha ancora ceduto un set e si conferma giocatrice da grandi appuntamenti, come il 7-0 contro le top ten che vanta nel 2019.