Tennis, Us Open: Federer vince in 3 set contro Evans. Anche Serena Williams agli ottavi

Liscio come l'olio. E' stata sufficiente un'ora e 19 minuti a Federer per sbarazzarsi di Daniel Evans, britannico numero 58 Atp: 6-2 6-2 6-1 con 19 errori gratuiti a fronte di 48 vincenti e 10 ace. Dopo le incertezze di primi due turni,agli US Open si è rivisto il King Roger vero, non la copia sbiadita dei giorni scorsi. Il 38 svizzero è per la 68esima volta negli ottavi di uno Slam, la 18esima a New York. Ad applaudirlo c’era anche Kobe Bryant, stella del basket Nba, che ha pure effettuato il canonico sorteggio di inizio partita. Troppo leggero Evans per creare grattacapi a un Federer attento e concentrato sin dall'avvio di match, onde evitare le false partenze dei due incontri precedenti. "Cosa ho cambiato rispetto ai precedenti incontri? Nulla - ha sottolineato - ho fatto le stesse cose con il mio team, però stavolta ho giocato davvero bene e sinceramente mi ha un po’ aiutato anche il fatto che il mio avversario non sia stato in una grande giornata. Di sicuro a pomeriggio e con il caldo le condizioni di velocità sono diverse ai match serali e questo mi agevola nel colpire la palla". A beneficiare delle condizioni di gioco veloci è stata anche Serena Williams. Convincente la sua vittoria contro la 23enne ceca Karolina Muchova, numero 44 Wta, dopo le sofferenze e i tanti errori commessi contro la connazionale McNallyLa 38enne campionessa americana ha sempre tenuto alte le percentuali al servizio (vicina la 70%) ed è stata aggressiva negli scambi da fondo. Un miglior gioco di gambe e un’efficacia ritrovata, soprattutto con il diritto, le hanno permesso di imporsi per 6-3 6-2 che le valgono gli ottavi. Serena Williams ha vinto 18 volte su 19 al terzo turno dello Slam di casa: l’unico ko al debutto nel 1998.