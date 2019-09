US Open, Djokovic: «I fischi per il ritiro? Capisco la delusione del pibblico»

«La stagione non è ancora finita, quella degli Slam sì e non posso lamentarmi, perchè ho vinto due tornei su quattro. Ma ci sono grandi tornei ancora in programma e proverò a difendere il numero uno in classifica». Così Novak Djokovic dopo l'eliminazione per ritiro agli US Open contro Stan Wawrinka. «Ora dovrò consultarmi con il mio team per capire come curare la spalla e mi prenderò un periodo di riposo per valutare il da farsi», ha detto il tennista serbo che ha anche commentato i fischi riservatigli dal pubblico americano: «Lo capisco e mi dispiace: è venuto per lo spettacolo ed è arrabbiato perché io non gli ho potuto offrire un match completo. Non doveva andare così, ma è andata così. Il dolore è costante da tre settimane, c'è un momento che senti di non poter più riuscire a fare un punto. Mi fermo, vorrei giocare la stagione indoor in Asia, ma non so se ci sarò a Tokyo, ma spero di giocare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA