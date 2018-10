Tokyo, Wawrinka avanza agli ottavi

Esordio positivo per Stan Wawrinka al 'Rakuten Japan Open Tennis', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari, in corso sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo. Lo svizzero n.74 del mondo, che in carriera ha vinto 3 prove dello Slam, ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz 6-3, 6-4 in un'ora e 9 minuti. Wawrinka se la dovrà ora vedere con il canadese Denis Shapovalov n.31 Atp. Bene anche il francese Jérémy Chardy che avanza agli ottavi di finale battendo in rimonta, 4-6, 6-3, 6-3, il bosniaco Damir Dzumhur. © RIPRODUZIONE RISERVATA