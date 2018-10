Wta, Simona Halep numero 1 al mondo. Giorgi 26esima

La tennista romena Simona Halep si conferma la numero uno del mondo. La nuova classifica Wta pubblicata oggi registra la sua 36ma settimana di regno consecutiva (la 52ma in carriera). Fra le italiane, la migliore posizione è occupata dalla 26enne marchigiana Camila Giorgi al 26mo posto, suo best ranking. Perde quattro posizioni invece Sara Errani, numero 107, mentre Martina Di Giuseppe è al n. 183. Qualche variazione c'è invece nella top-ten mondiale: la Halep, bloccata da un problema alla schiena, ha un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che precede la danese Caroline Wozniacki. Grazie al successo nelle Wta Finals di Singapore guadagna tre posizioni e risale al quarto posto l'ucraina Elina Svitolina davanti alla giapponese Naomi Osaka, che perde una posizione, e alla statunitense Sloane Stephens, finalista a Singapore, sesta. Scende in settima posizione la ceca Petra Kvitova che fa due passi indietro, mentre sono stabili l'altra ceca Karolina Pliskova, l'olandese Kiki Bertens e la russa Daria Kasatkina.

