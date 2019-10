Shanghai, esordio vincente di Fognini. Cecchinato eliminato

Esordio vincente per Fabio Fognini al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ligure, numero 12 del mondo, ha sconfitto lo statunitense Sam Querrey per 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Al secondo turno l'azzurro attende il vincente del match tra lo scozzese Andy Murray, in gara grazie a una wild card, e l'argentino Juan Ignacio Londero, proveniente dalle qualificazioni. Subito fuori, invece, Marco Cecchinato. Il siciliano è stato sconfitto dal francese Benoit Pare per 6-2, 7-5 in un'ora e 11 minuti di gioco. © RIPRODUZIONE RISERVATA