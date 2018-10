Al Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700, dollari ottima prestazione di Cecchinato che guadagna gli ottavi di finale battendo Chung in tre set 4/6 7/6 7/6. Non ce l'ha fatta invece Andreas Seppi che è stato eliminato al secondo turno dal brittannico Edmund per 6/3 6/4 © RIPRODUZIONE RISERVATA